ZEIT WIRD ZUM HELFEN GENUTZT

„Hand in Hand – Schausteller helfen im ganzen Land“ lautet das Motto einer Aktion, die die Branche in der Krise gestartet hat. Dazu gehört, dass Schausteller in ihrer Zwangspause nun für die Tafeln fahren oder Zelte und Kühlwagen zur Verfügung stellen. Auch rollen sie mit historischen Zugmaschinen und Kirmesorgeln vor Seniorenheime, um die Bewohner zu unterhalten. „Wir wollen für Freude und Spaß sorgen, was ja unser Beruf ist“, betont Georg Spreuer, man wolle nicht nur Forderungen stellen.