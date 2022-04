Mehr als nur Zeitung – lerne das Kruschel-Universum kennen. (Foto: "Montage: Lara-Sophie Reis (VRM; comodo777 - stock.adobe.com))

In der Kruschel-Redaktion

In der Redaktion wird die Kinderzeitung gestaltet. (Foto: VRM)

Zuhause ist Kruschel in Mainz bei der VRM. Das ist ein Verlag, der regionale Tageszeitungen herausgibt und seit zehn Jahren auch die „Kruschel“-Kinderzeitung. In der Redaktion hat Kruschel acht Kolleginnen. Fünf Redakteurinnen kümmern sich um die Texte: Sie sammeln Infos zu verschiedenen Themen, fragen Experten und schreiben alles so, dass Kinder es gut verstehen. Drei Mediengestalterinnen sorgen dafür, dass die Kinderzeitung so schön bunt ist: Sie ordnen Bilder, Texte und Grafiken so an, dass sie neugierig machen und sich die Kinder beim Lesen gut zurechtfinden. Die Kinderzeitung will das Interesse an Nachrichten wecken und den Kindern zeigen: Zeitung lesen macht nicht nur Spaß, es macht auch schlau!

Bei anderen Verlagen

Das Maskottchen der "Pusteblume" – Vobi, der Biber. (Foto: Magdeburger Volksstimme)

Bei anderen Kinderzeitungen hat Kruschel viele Freunde: Da sind Duda, der Tintenklecks aus Köln, Jimmy Kater aus Nürnberg und Vobi, der Biber aus Magdeburg. Sie alle sind Namensgeber oder Maskottchen von Kinderzeitungen. Insgesamt gibt es 14 Kinderzeitungen in Deutschland – sieben davon werden von der Kruschel-Redaktion in Mainz für andere Zeitungsverlage erstellt. Die Kinderzeitungen sehen genauso aus wie „Kruschel“, aber für manche Ausgaben werden Themen ausgetauscht, die bei den Partnerverlagen vor Ort spielen. Und manchmal hat die Kinderzeitung auch andere Maskottchen, eben Duda, Jimmy und Vobi. Kinderzeitungen, die von der Kruschel-Redaktion in Mainz gemacht werden, gibt es in Düsseldorf, Köln, Dresden, Magdeburg, Nürnberg und in der Oberpfalz.

Auf Veranstaltungen

Auf Veranstaltungen trifft Kruschel viele Kinder. (Foto: Sascha Kopp)

Ganz besonders freut sich Kruschel, wenn er Kinder und Familien auf Festen und Veranstaltungen trifft. Dann mischt er sich unter die Leute, die Kinder können mit Kruschel kuscheln und Fotos machen! Solche Veranstaltungen sind für Kruschel prima, weil viele Leute so auch die Kinderzeitung kennenlernen. An Kruschels Stand gibt es meist auch lustige Spiele – zum Beispiel das Buzzerspiel, bei dem Kinder Quizfragen beantworten und etwas gewinnen können!

Vor der Kamera

Kinderreporter stehen in Kruschel-Videos vor der Kamera. (Foto: VRM)