Das Leid der Fernfahrer: wenn alle Parkplätze belegt sind

WAS BUND UND LÄNDER PLANEN

Ab Januar 2021 wird die Autobahn GmbH des Bundes Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und Verwaltung der Autobahnen in Deutschland übernehmen. Ziel der Reform ist laut Bundesregierung, das Bundesfernstraßennetz als Gesamtheit zu betrachten und effizienter zu verwalten als bisher. Das Geld des Bundes solle schnell und unmittelbar dort landen, wo es am dringendsten benötigt wird. Ein Fünf-Punkte-Plan von Bundesverkehrsminister Scheuer beschäftigt sich auch mit dem Thema Lkw-Parkplätze. Im Zentrum stehen auch hier Neubau, Kolonnenparken, Parkleitsysteme und die Optimierung des Parkraums.



An Rastplätzen in Hessen sollen in den kommenden Jahren rund 500 neue Lastwagen-Stellplätze entstehen, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. Auf den 55 bewirtschafteten Rastanlagen sollen demnach 273 zusätzliche Lkw-Parkplätze dazukommen, auf den unbewirtschafteten nochmal 208. Unter anderem an der Anlage Uttrichshausen-Ost (A7/Landkreis Fulda) sollen bis zum ersten Quartal nächsten Jahres 66 Lkw-Stellplätze fertig werden. Voraussichtlich von 2022 an sollen am Rastplatz Hasselberg-West (A7/Knüllwald) 44 neue Lastwagen-Stellplätze entstehen. Von 2023 an könnten an der A5-Anlage Alsbach-West (Kreis Darmstadt-Dieburg) die Arbeiten für 85 neue Lkw-Stellplätze beginnen.



In Rheinland-Pfalz bearbeitet derzeit das Autobahnamt des Landesbetrieb Mobilität Planungen für den Ausbau beziehungsweise Neubau von 30 Rastanlagen, wie das Verkehrsministerium auf Anfrage mitteilte. Der Baubeginn der Rastanlage Welschehahn an der A 3 soll noch in diesem Jahr erfolgen. Für die Erweiterung Rastanlagen Potzberg an der A 62 und der Rastanlage Donnersberg an der A 63 liegt das Baurecht vor. Zudem spricht sich das Ministerium für eine Optimierung des Schiffverkehrs auf dem Rhein aus und will dies mit der sogenannten Abladeoptimierung erreichen. Das bedeutet: Der Rhein wird an bestimmten Stellen in der Fahrrinne am Mittelrhein bei St. Goar etwa 20 Zentimeter vertieft. Damit könnte ein Schiff auf der Bundeswasserstraße Rhein 200 Tonnen mehr Ladung aufnehmen. Das entspricht 10 bis 15 beladenen Lkw, die dann nicht auf der Straße fahren müssten.