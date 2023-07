Das Mama-Taxi ist da

Ich weiß nicht, wie Ihre Kindheit aussah, aber meine war da ganz anders. In einem kleinen Dörfchen aufgewachsen, bestand mein Afterschool-Leben vor allem aus dem Hobby „auf die Straße gehen und schauen, wer sich da zum Spielen findet“. Meine Mutter hat sich das Taxifahren gespart. Nicht, weil sie etwas anderes als Germanistik studiert hätte, sondern weil sie schlicht keinen Führerschein hat. Und Busse fuhren so selten, dass sie keine Option waren. Dieses Spielen auf der Straße kann man romantisieren und war zeitweise auch wirklich schön, aber so ein richtiges Hobby habe ich mir damals schon auch gewünscht und wollte das meinen Kindern deshalb ermöglichen. Wer hätte gedacht, dass es so ausartet.