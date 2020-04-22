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Mittwoch, 22.04.2020 - 02:00
2 min

Das Pfungstädter Saalbau-Kino will durchhalten

Die Macher hinter dem Pfungstädter Kulturbetrieb planen für eine mögliche Wiedereröffnung im Mai. Doch dazu braucht es auch neue Filme.

Von Claudia Stehle
Die durch das Coronavirus bedingte Schließung trifft das Pfungstädter Saalbau-Kino wirtschaftlich hart. Das Team hofft auf einen baldigen Neustart mit Unterstützung des Stammpublikums. Foto: Dirk Zengel

Die durch das Coronavirus bedingte Schließung trifft das Pfungstädter Saalbau-Kino wirtschaftlich hart. Das Team hofft auf einen baldigen Neustart mit Unterstützung des Stammpublikums. Foto: Dirk Zengel

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