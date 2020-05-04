Montag, 04.05.2020 - 03:00
3 min
Das Risiko in den Pflegeheimen steigt.
Von Reinhard Jörs
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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NUR MIT MASKE
Wenn ab Montag Angehörige in Pflegeheime kommen, müssen dafür hochwertige Masken bereitliegen. Doch diese sind nach wie vor rar. Das Christliche Sozialwerk hat durchgerechnet: Wenn tatsächlich einmal ein Coronafall im Haus wäre, müssten alle Pflegekräfte im Einsatz zertifizierte medizinische Masken tragen. So seien täglich zwischen 200 und 250 Stück nötig. Diese würden danach entsorgt. 2200 Stück seien auf Lager, genug also für zehn Tage. Aktuell im Einsatz seien 600 zum Teil gespendete Community-Masken, die täglich von der Wäscherei aufgearbeitet werden. (rj)
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