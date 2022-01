Das sind Ihre schönsten Winterbilder

Vor der Haustür oder in der Ferne: Unsere Abonnenten haben überall ein Auge für wunderschöne Wintermotive. (Fotos: Frank Jäger, Thorsten Wege, Andrea Durillo)

REGION - Skifahren in den Bergen, ein verhuschtes Reh in Mittelhessens Wäldern, strahlender Sonnenschein überm verschneiten Odenwald. Sie waren in eisigen oder schneebedeckten Winterlandschaften unterwegs und haben uns bezaubernde Bilder geschickt. Ganz unterschiedliche Motive sind dabei herausgekommen. Mal direkt vor der Haustür aufgenommen, mal tausende Kilometer von unserer Heimat entfernt. Die Faszination des Winters macht sich überall breit!

Hier finden Sie 15 wunderschöne Winterbilder unserer Abonnentinnen und Abonnenten, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen! Welche Aufnahme gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie mit einem Klick auf den "Vote"-Button ab! Es sind unbegrenzt viele Stimmabgaben möglich. Über die Ausgangsreihenfolge haben wir einen Zufallsgenerator entscheiden lassen.

