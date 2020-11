Das steckt hinter dem „Pimmel am Himmel“

Kuriose Kondensstreifen zeichneten sich am Mittwoch am Himmel über dem Mainzer Stadtteil Ebersheim ab. (Foto: dpa)

REGION - War es eine misslungene Liebeserklärung? Oder doch eine eindeutige Botschaft? Am Mittwochnachmittag sah man im Himmel über Rheinhessen, der Pfalz und Teilen von Hessen Kondensstreifen, die Piloten dort hinterlassen hatten. Schnell kursierten auf Twitter und Facebook die ersten Bilder dazu - und natürlich auch Spekulationen. Vor allem, da die Kondensstreifen mit zwei Kreisen und einem langgezogenen Streifen an einen steifen Penis erinnerten. Schnell machte so in sozialen Netzwerken der Begriff "Pimmel am Himmel" seine Runde.

Die Erklärung dazu kam wenig später: Die Kondensstreifen stammten von zwei Kampfflugzeugen der Bundeswehr. Die beiden Eurofighter hätten am Mittwoch als sogenannte Trainings-Alarmrotte ein Abfangmanöver simuliert, teilte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa mit. Die durchschnittlich geflogene Höhe habe rund 11.300 Meter über dem Grund betragen. Die Folgen waren beispielsweise vom Rhein-Main-Gebiet aus zu sehen.

"Bestimmte Bewegungsmuster" geflogen

"Ein Verstoß gegen flugbetriebliche Vorschriften konnte nicht festgestellt werden", teilte der Sprecher weiter mit. Für derartige Übungen werden laut Deutscher Flugsicherung ausgewiesene Zonen vorübergehend blockiert. Bei solchen Manövern werden Luftbetankungen oder auch taktische Manöver bis hin zum Luftkampf geübt, wie ein Sprecher zudem in Karlsruhe erläuterte. "Diese folgen bestimmten Bewegungsmustern. Das erklärt, warum am Dienstag und am Mittwoch fast identische Kondensstreifen-Zeichnungen zu sehen waren."

Das Luftfahrtamt habe laut Angaben des SWR die Diskussion in den sozialen Netzwerken interessiert verfolgt. Die Flugfiguren seien auch als dicker Mann auf einem Fahrrad oder ein Auto gedeutet worden.