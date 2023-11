Das Vermächtnis: Shakespeares „Folio“ wird 400

Star-Schauspielerinnen wie Judi Dench, die für ihre Darbietung der Queen Elizabeth I. im Hollywood-Film „Shakespeare in Love“ einen Oscar gewann, wurden durch die Werke des Barden berühmt. „Sein Verständnis von allem - von Liebe, von Wut, von Eifersucht, Melancholie - wer hat es je besser getroffen?“, sagt die 88-Jährige in der BBC-Doku. „Ich wünschte, ich hätte ihn getroffen, oh, ich wünschte, ich hätte ihn getroffen.“ Und ihre Kollegin Harriet Walter betonte bei einer Sondervorstellung im Juli: „Ich kann mir eine Welt ohne Shakespeare nicht vorstellen.“