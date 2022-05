Das waren 2021 die beliebtesten Babynamen

Eltern sind auch im letzten Jahr von den Namen Emilia und Noah begeistert gewesen. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Frisch gebackene Eltern haben ihre Babys 2021 am häufigsten Emilia und Noah genannt. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden bekannt. Damit sind die Spitzenreiter der populärsten Erstnamen dieselben wie bereits im Vorjahr. Bei den Mädchen landete 2021 Hannah auf Platz zwei, gefolgt von Sophia. Bei den Jungen erreichten Mattheo und Leon das Podium.

Namen mit akustischer Ästhetik

Insgesamt gab es bei den Lieblingsnamen auf den vorderen Plätzen wenig Bewegung. Der Trend zu weich klingenden Vornamen, die bei den Mädchen meist auf -a enden, ist ungebrochen. "Diese Namen haben eine akustische Ästhetik, sind besonders klangvoll", sagte die GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels. Besonders viele der Namen seien "kurz, zeitlos, positiv".



Das Babynamen-Ranking

Die Gesellschaft für deutsche Sprache wertet jedes Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene aus. Die Daten stammen aus mehr als 700 Standesämtern.

Hier die Top Ten der Erstnamen für Mädchen und Jungen in Deutschland. In den Klammern steht die Platzierung des Vorjahres.

Mädchen:

01. Emilia (1)

02. Hannah/Hanna (2)

03. Sophia/Sofia (4)

04. Emma (3)

05. Mia (5)

06. Mila (7)

07. Lina (6)

08. Ella (8)

09. Klara/Clara (10)

10. Lea/Leah (9)

Jungen:

01. Noah (1)

02. Mat(h)eo/Matt(h)eo (4)

03. Leon (2)

04. Finn (7)

05. Paul (3)

06. Luca/Luka (14)

07. Elias (6)

08. Emil (11)

09. Felix (8)

10. Louis/Luis (10)

