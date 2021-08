Das Ziel: Ein neues Corona-Drama in den Heimen verhindern

Viele Opfer in den Heimen

Bislang sind etwas mehr als 90.000 Menschen in Deutschland an oder mit einer Coronavirusinfektion gestorben. Ein großer Teil davon waren Bewohner in den Heimen, in denen „nur“ rund 900.000 Menschen leben. Der Anteil in den Bundesländern ist unterschiedlich. Wie eine Umfrage auch dieser Zeitung Mitte März ergeben hat, stammten bis dahin (damals knapp 55.000 Tote) fast 55 Prozent aller Todesopfer in Hessen aus den Heimen, in Rheinland-Pfalz waren es knapp ein Drittel. Fast 50 Prozent waren es in Bayern, bis zu 90 Prozent in Schleswig-Holstein.

. Schon in der ersten Welle im Frühjahr 2020 wurde deutlich, dass die Bewohner in den Heimen ganz besonders gefährdet sind. Viele Einrichtungen wurden über Wochen geschlossen, die Bewohner isoliert. Die Kritik in der zweiten Welle: Die Heime seien zu wenig und zu spät durch Vorab-Tests geschützt worden, die Bundeswehr sei zu spät zur Unterstützung eingesetzt worden, Hygienekonzepte hätten nicht funktioniert oder seien nicht überprüft worden. (tz)