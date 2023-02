Dating, Social-Media, True-Crime: Journalismus als Uni-Projekt

Mainz. Kann Online-Dating nur erfolgreich sein, wenn man dafür zahlt? Warum ist True Crime vor allem bei Frauen so beliebt? Was macht Social Media eigentlich mit unserem Selbstbild? Und warum verstärkt der Valentinstag auch 2023 noch das „klassische” Rollenbild? Zu diesen Themen haben Studierende der Universität Mainz im vergangenen Semester recherchiert und sie selbstständig in Form von multimedialen und interaktiven VRM-Stories aufbereitet.