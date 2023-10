Daumen hoch für „Lehrerschmidt“ und Lernvideos

In der Schulzeit seiner Kinder lernt man ja viele Lehrerinnen und Lehrer kennen. Auf Elternabenden, bei Klassenfesten oder in Sprechstunden. Und dann gibt es noch die, bei denen sich die Gespräche auf einen „Daumen hoch“ auf YouTube beschränken. Es sind „Lehrerschmidt“ & Co, die es schaffen, in ihren Lernvideos Unterrichtsthemen so rüberzubringen, dass die Kinder sie nicht nur kapieren, sondern sich wirklich dafür interessieren. Und das sogar bei Mathematik – bei meinen Söhnen wirklich kein Fach, das normalerweise für Begeisterungsstürme sorgt. Aber wer sich mal die „Mathe-Songs“ von „DorFuchs“ angehört hat, weiß, was ich meine – da werden sogar die binomischen Formeln zu einem Hit.