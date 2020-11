DB-Cargo-Chefin: "Wir Frauen machen jetzt Druck."

In keinem anderen europäischen Industrieland ist die Beteiligung von Frauen am Spitzenmanagement so gering. Trotz einer ersten Gesetzgebung des Bundes besetzen Frauen gerade mal zwölf Prozent der Vorstandsposten in Dax-Unternehmen. Das seit 2016 gültige "Führungspositionengesetz" sieht eine verbindliche Frauenquote nur für Aufsichtsräte (30 Prozent) und nicht für das Management vor.

In Bezug auf die Vorstands- und Leitungsebenen in den großen deutschen Unternehmen war das Gesetz bisher ein zahnloser Tiger. Börsennotierte sowie mitbestimmte Unternehmen wurden verpflichtet, unverbindliche Zielvorgaben festzulegen. Fast 70 Prozent dieser rund 600 Unternehmen wählten bisher die Zielvorgabe Null. Sanktionen sieht das Gesetz nicht vor.

Familienministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht (beide SPD) haben den Entwurf für ein zweites Gesetz zur Besetzung von Führungspositionen vorgelegt. Die Union schien das Thema aussitzen zu wollen. Nun hat sich aber CSU-Chef Markus Söder dafür starkgemacht, doch noch Nägel mit Köpfen zu machen.

Söder sagte mit Blick auf die Dax-Vorstände, es gebe "genauso viele Männer wie Frauen, die diese Jobs locker machen können." So weit geht nicht mal der Gesetzentwurf. Er sieht bei paritätisch mitbestimmten Unternehmen ab vier Vorständen mindesten eine Frau vor.

Bei den Aufsichtsräten soll die 30-Prozent-Quote nicht mehr nur von börsennotierten Unternehmen, sondern von allen paritätisch mitbestimmten Unternehmen erfüllt werden - also von 600 statt von 100. Söder sprach sich mit Blick auf die nächste Bundestagswahl ausdrücklich dafür aus, das Gesetzesvorhaben zügig umzusetzen: "Ich denke, wir müssen jetzt ein Signal setzen, weil es auch eine Vorbildfunktion für die vielen jungen Frauen in unserem Land hat".