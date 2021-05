Debatte um Impfstoff-Patente: Das sagt Biontech

Der Druck auf die Gegner wächst

Grundsätzlich ist es möglich, dass während eine Pandemie die Patentrechte für Medikamente und Impfstoffe ausgesetzt werden. Der WTO-Vertrag über „handelsbezogene geistige Eigentumsrechte“ (TRIPS) sieht das in Notfällen vor – gegen eine „angemessene Vergütung“. Auch im deutschen Recht gibt es eine vergleichbare Möglichkeit. Der Druck auf die Phalanx der Gegner von Patentfreigaben - darunter auch die EU und Deutschland – war zuletzt immer größer geworden. Indien und Südafrika brachten in die Welthandelsorganisation WTO erneut einen Antrag ein, die Patente der Corona-Vakzine endlich auszusetzen, damit auch in ärmeren Staaten schneller mehr Impfstoff produziert werden kann. Dieser Antrag wird mittlerweile von mehr als 100 Nationen unterstützt. Darüber hinaus schickten 200 Organisationen – darunter auch Ärzte ohne Grenzen – an die WTO einen Offenen Brief, in dem sie fordern, in der Pandemie geistige Eigentumsrechte auszusetzen. Mehr oder weniger parallel dazu adressierten rund 170 frühere Staats- und Regierungschefs sowie Nobelpreisträger an US-Präsident Joe Biden ebenfalls einen Offenen Brief, in dem sie betonen, es sei „lebensnotwendig”, die Patente auszusetzen, um die Pandemie zu beenden.