Sonntag,
07.06.2020 - 18:11
2 min
Demos in Mainz: Zwischen Grundrechten und Corona-Regeln
Rund 2500 Menschen haben am Rhein gegen Rassismus demonstriert, von Corona-Abstand war wenig zu sehen. Wie die Polizei bei Versammlungen entscheidet, ob sie einschreitet oder nicht.
Von Paul Lassay
Lokalredakteur Mainz
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