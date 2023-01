Den Schulweg sichern: 70 Jahre Schülerlotsen

„Bei uns ist die Zahl in den letzten Jahren leider relativ stark zurückgegangen“, sagt der Geschäftsführer der Landesverkehrswacht (LVW) in Hessen, Thomas Conrad. In dem Bundesland gibt es demnach nur noch um die 200 Schülerlotsen, vor sechs Jahren waren es noch um die 1000. Conrads Erklärung dafür: Unter anderem sei „die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler dafür nicht mehr so groß, und dieses ehrenamtliche Engagement wird nicht mehr so geschätzt“, vermutet er.