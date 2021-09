Der 11. September am Frankfurter Flughafen: „Ein unvorstellbarer Tabubruch“

KONTROLLEN

Die Anschläge des 11. September haben das Fliegen verändert. Die Sicherheitsvorschriften am Boden und in der Luft wurden Schritt um Schritt verschärft.



Am Boden werden die Kontrollen der Reisenden und des Handgepäcks neu organisiert. Flüssigkeiten dürfen zunächst gar nicht mehr im Handgepäck mitgenommen werden. Inzwischen dürfen sie begrenzt auf eine bestimmte Menge in einem Plastikbeutel wieder eingepackt werden. Körperscanner sollen jetzt für zusätzliche Sicherheit sorgen. Auch biometrische Scanner werden für den Einsatz vorbereitet.



Das gesamte Gepäck wird mit immer ausgefeilterer Technik überprüft. Verbesserte Röntgenprüfsysteme sollen Sprengstoff ausspüren. Inzwischen stehen Computertomografie-Scanner bereit.



Auch die Fluggesellschaften investieren in Sicherheit. Da die Entführer leicht ins Cockpit gelangen konnten, werden die Türen zum Cockpit verstärkt.



Die Mitarbeitenden in sicherheitsrelevanten Bereichen am Flughafen werden auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Dienstausweise werden mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen versehen, um Fälschungen zu erschweren. Auch die Zugangskontrollen zum Flughafengelände werden verschärft.



Flugsicherung



Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH mit Sitz in Langen ist für die Flugverkehrskontrolle in Deutschland zuständig. Sie ist ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen, das zu hundert Prozent dem Bund gehört. Das Unternehmen löste 1993 die überörtliche militärische Flugsicherung (üMilFS) und die Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) ab.



Die DFS kontrolliert im Auftrag des Bundes nicht nur die zivile Luftfahrt, sondern ist in Friedenszeiten auch für die Abwicklung des militärischen Luftverkehrs zuständig. Davon ausgenommen sind lediglich die Militärflughäfen. Insgesamt ist die DFS bundesweit an 15 internationalen Flughäfen und über die Tochterfirma DFS Aviation Services GmbH an neun Regionalflughäfen vertreten, wobei die Flugsicherung in den Towern und Kontrollzentralen zum Kerngeschäft gehört.