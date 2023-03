Der Alleskönner: Quincy Jones wird 90

Groß gefeiert werden soll der Geburtstag im Juli bei zwei Konzerten in Los Angeles. Bereits 2019 hatte Jones sich ein Symphoniekonzert in Paris geschenkt, bei dem seine größten Hits wie „Billie Jean“, „Give Me the Night“ oder „Fly Me to the Moon“ in bisher ungehörten Arrangements aufgeführt wurden. Daraus entstand auch ein Dokumentarfilm. Jones sei „the one and only“, heißt es darin immer wieder von den Musikern.