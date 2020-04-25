Samstag,
25.04.2020 - 03:00
2 min
Der Bickenbacher Bürgermeister an der Drehorgel
Markus Hennemann unterhält die Bewohner der Bickenbacher Seniorenheime mit nachmittäglichen Ständchen. Die Zuhörer feiern ihn dafür mit viel Applaus und Zugabe-Rufen.
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