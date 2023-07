Der britische Prinz George wird zehn

Dass das Aufwachsen in der royalen Familie ein Stück weit normaler geworden ist, macht Prescott etwa an der Schulbildung fest. Anders als noch Elizabeth II. werde George nicht zuhause unterrichtet, sondern gehe in die Schule. Die Familie, die in Windsor, westlich von London lebt, wohne auch nicht im königlichen Windsor Castle selbst, sondern in Adelaide Cottage auf dem Gelände des Schlosses - also eher in einem Haus als in einem Palast.