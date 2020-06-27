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Samstag, 27.06.2020 - 04:00
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Der Coach geht: Hans Georg Schnücker verlässt die VRM

Zum 1. Juli übergibt Hans Georg Schnücker nach 16 Jahren die Position des Sprechers der VRM-Geschäftsführung an Joachim Liebler.

Stefan Schröder: Chefredakteur VRM
Von Stefan Schröder
Chefredakteur VRM
Bleibt der VRM als Herausgeber erhalten: Hans Georg Schnücker.Foto: Kopp

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Fotos
Bleibt der VRM als Herausgeber erhalten: Hans Georg Schnücker.Foto: Kopp

Bleibt der VRM als Herausgeber erhalten: Hans Georg Schnücker.Foto: Kopp

Rollenwechsel: 2005 übernimmt Hans Georg Schnücker das Amt des Sprechers der Geschäftsführung von Karlheinz Röthemeier.Foto: Kopp

Rollenwechsel: 2005 übernimmt Hans Georg Schnücker das Amt des Sprechers der Geschäftsführung von Karlheinz Röthemeier.Foto: Kopp

Beiratsvorsitzender Dr. Stephan Kleebach (links) mit Vorgänger Dr. Peter Hanser-Strecker und dessen Ehefrau Ingrid sowie Hans Georg Schnücker.Foto: Kopp

Beiratsvorsitzender Dr. Stephan Kleebach (links) mit Vorgänger Dr. Peter Hanser-Strecker und dessen Ehefrau Ingrid sowie Hans Georg Schnücker.Foto: Kopp

Mit Kardinal Karl Lehmann bei der Übergabe der Sonderbeilage zum Domjubiläum.Foto: Kopp

Mit Kardinal Karl Lehmann bei der Übergabe der Sonderbeilage zum Domjubiläum.Foto: Kopp

Auf Torejagd beim Sommerfest der Wirtschaft im Biebricher Schlosspark.Foto: Kaster

Auf Torejagd beim Sommerfest der Wirtschaft im Biebricher Schlosspark.Foto: Kaster

Willkommensgruß für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender vor der VRM-Zentrale.Foto: Kopp

Willkommensgruß für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender vor der VRM-Zentrale.Foto: Kopp

Werbung für Mainz 05 gemeinsam mit dem damaligen Marketingchef Klaus Drach.Foto: Kopp

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Mit Ehefrau Monika beim Ball des Sports.Foto: rscp

Mit Ehefrau Monika beim Ball des Sports.Foto: rscp

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DIE VRM

Die VRM mit Sitz in Mainz erreicht mit ihren Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet - darunter die "Allgemeine Zeitung", der "Wiesbadener Kurier" und das "Darmstädter Echo" - und ihren Aktivitäten im mittelhessischen Zeitungsmarkt - darunter u. a. die "Wetzlarer Neue Zeitung" und der "Gießener Anzeiger" - mehr als eine Million Leserinnen und Leser und verfügt über eine Auflage von rund 285 000 Exemplaren. Darüber hinaus steht die VRM konzernweit mit rund 2,5 Millionen Unique Usern in Kontakt und erreicht über 680 000 Social Media-Nutzer. Ein breit gefächertes Angebot an Zielgruppenmedien, Anzeigenblättern sowie zahlreiche Initiativen und Beteiligungen runden das Portfolio der VRM ab. Zum 1. Juli übergibt Hans Georg Schnücker nach
16 Jahren die Position des Sprechers der Geschäftsführung an Joachim Liebler.

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