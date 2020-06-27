Der Coach geht: Hans Georg Schnücker verlässt die VRM

Bleibt der VRM als Herausgeber erhalten: Hans Georg Schnücker.Foto: Kopp
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DIE VRM
Die VRM mit Sitz in Mainz erreicht mit ihren Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet - darunter die "Allgemeine Zeitung", der "Wiesbadener Kurier" und das "Darmstädter Echo" - und ihren Aktivitäten im mittelhessischen Zeitungsmarkt - darunter u. a. die "Wetzlarer Neue Zeitung" und der "Gießener Anzeiger" - mehr als eine Million Leserinnen und Leser und verfügt über eine Auflage von rund 285 000 Exemplaren. Darüber hinaus steht die VRM konzernweit mit rund 2,5 Millionen Unique Usern in Kontakt und erreicht über 680 000 Social Media-Nutzer. Ein breit gefächertes Angebot an Zielgruppenmedien, Anzeigenblättern sowie zahlreiche Initiativen und Beteiligungen runden das Portfolio der VRM ab. Zum 1. Juli übergibt Hans Georg Schnücker nach
16 Jahren die Position des Sprechers der Geschäftsführung an Joachim Liebler.
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