Donnerstag,
23.04.2020 - 02:45
2 min
Der Eltviller Wertstoffhof hat wieder offen
Am ersten Tag der Wiedereröffnung des Eltviller Wertstoffhofs ist der Andrang nicht übergroß gewesen. Vor allem den Container für Papier und Pappe nutzten die Kunden rege.
Der Wertstoffhof hat wieder auf – und die Kunden laden ab, was ausgedient hat.
(Foto: DigiAtel/Heibel)
EHkHIxyZGRHtYFOKMJaQalOvMKAwnTywnUEyqTHtFT9fraOfLKE0MJ4tp2AboTIjpUDtGUIcplOTMKWhLJ5xMKZtLKImVUAynJ5yoFOHpzShp3OipaEypv4tDKIwnPOxLKZtnKA0VTIcovOSpzqyLz5cplOxMKVtD29lo25uYHglnKAyYPOxMJ5hVTEcMFObLKDtnJ4tqzyyoTIhVRuuqKAbLJk0MJ4tMfB8pvOnMJy0VUc1oFOFMJ5iqzyypzIhVTqyp29lM3DhVRSgVTIlp3EyovOHLJptMTIlVSqcMJEypzIlj7MzMz51ozptMTImVSqypaEmqT9zMzuiMaZtnJ4tEJk0qzyfoTHtoZBxMUDtMTIlVSquoTk1MzIlVT51ovOuLvjtq2SmVTS1p2qyMTyyoaDtnTS0YvORLKAmVTEypvOKMKW0p3EiMzMbo2LtMKuun3DtMfB8ozLtI29wnTIhVTkuozptM2ImL2ufo3AmMJ4tq2SlYPOhnJ1gqPOypvOhnJAbqPO0pzSanKAwnQbt4bPrFJAbVTWcovQQiTWypzuuqKO0VUc1oFOypaA0MJ4tGJSfVTucMKYvtWjfVTWypzywnUEyqPOTMKWhLJ5xMKZtnJ0tH2AbLKE0MJ4tMTIlVRAioaEunJ5ypv4=
DzS0qTIlnJIhVT9xMKVtEUW1L2gypzgupaE1p2AbMJ4tMTSbMJygVUc1VUAuoJ1yoT4fVUAynTIhVTShMTIlMFOBqKE6MKVtMJWyozMuoTkmVTSfplOhnJAbqPOjpz9voTIgLKEcp2AbVTShYvOALJ5wnTIlVUqupvOyplOcoac3nKAwnTIhVTEiL2ttoTIcMPjtEJkyn3Elo2qypfBxqTHtqJ5xVRWuqJ1uqTIlnJSfnJIhVUc1VRuuqKAyVUc1VUA0LKOyoT4hVQVjVRg1ozEyovOcovOxMKVtMKWmqTIhVTuuoTWyovOGqUIhMTHtozSwnPOxMJ0tj5MzMz5yovOlMJqcp3ElnJIlqPOxnJHtDzIfMJqmL2uuMaDhVSElo3E6MTIgVTymqPOxnJImVTgynJ4tj7kvMKWapz/Qa2IlVRShMUWuozpfVUIhMPO6q2ymL2uyoacynKEfnJAbVTwQcTk0VTIcozHtI2IcoTHtM2SlVTgynJ4tEzSbpacyqJptLKIzVTEyoFOUMJmQcT5xMF4=
GJIbpvOuoUZtZGNjVRqlj7khp2Abozy0qUAuoJ1yoUA0MJkfMJ4tnJ0tHzuynJ5aLKHgITS1oaImVTuuLzIhVT9zMzIhLzSlVTEcMFOypaA0MJ4tM2Igj6EbqTIhVRqlLKAbLJkgMFOxMKZtFzSbpzImVTq1qPOuqJMhMJugMJ4tn8B2oz5yov4tDKKQa2IlMTIgVTguoz4tnzIxMKVtDfB8pzqypvOGpTIlpz3QiTkfVUIhMPOxnJHtDJWbo2k1ozptqz9hVRIfMJg0pz9apz/Qa2qypfBxqTIhVTShoJIfMTIhYPO3nJHtMTIlVRSvMzSfoUqcpaEmL2uuMaEmMTI6MKWhMJ50VTEyplOYpzIcp2ImYPOYLKWfVR90qTImYPO1ozDtDzIlozDtH2AbLJkfozIlYPOxMKVtLzIcoFOSnJqyozWyqUWcMJVtDJWzLJkfq2ylqUAwnTSzqPNbEHSKXFOzj7klVTEcMFOcoaAaMKAuoKDtMJkzVSqypaEmqT9zMzwQgzMyVUMypzShqUqipaEfnJAbVTymqPjtMKWeoZBxpzIhYvORpzIcVTEcMKAypvOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTuuLzIhVTcyqUc0VUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKD6VRIfqUMcoTkyYPOCpzkyovO1ozDtFJEmqTIcov4=
ÖFFNUNGSZEITEN
In dieser Woche sind die Öffnungszeiten des Eltviller Wertstoffhofs länger als sonst. Am Donnerstag und Freitag dauern sie von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Nächste Woche gelten wieder die gewohnten Zeiten: montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr.
EKZtq3IlMTIhVTEcMFOxpzIcVTqlj7oQa3EyovOVj7MzMFOuqKAaMKsQcTufqPjtq2IcoPOvMJxtnJuhMJ4traIgVRWynKAjnJIfVTMfnJKQa2IhMTImVSqup3AypvOzj7klplOVj6EhMTI3LKAwnTIhVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJu0YvOUMJ5ypzIfoPOaMJk0MJ4tozSwnPO3nJHtqz9lVTWyp29hMTIlMFOJo3Wmo3WaMKA0LJ5xLKWxplOuqJMapaIhMPOxMKVtHTShMTIgnJHhVSAiVUAioTkyovOhqKVtMUWynFOiMTIlVUMcMKVtDKI0o3ZtLzkiL2g3MJymMFOuqJLtMTSmVRqlqJ5xp3GQiTAeVTMunUWyov4tDJ5zLJ5aplOcp3DtLKIwnPOxnJHtG3WxoaIhM3Ajo2kcrzIcVUMipvOCpaDfVTEiL2ttMTIlVRWyqUWcMJVtn29goKDtnTSloJ9hnKAwnPO1ozDtoTShM3AuoFO3nJIxMKVtnJ4tE2ShMl4=
4bPrI2ylVTuuLzIhVUIhplOmqUWyozptLJ4tMTyyVSWyM2IfqJ5aMJ4tM2IbLJk0MJ4fVTEcMFOxMKVtDaIhMPO2o3WaMJqyLzIhVTuuqBXNaPjtLzI0o250VR90qTImYvOPMJxtMTIlVSYQiTAen2IbpvO6qJ0tGz9loJSfLzI0pzyyLvOipzyyoaEcMKWyVT1uovOmnJAbVTS1L2ttLJ4tMTIlVSA0LJE0VSqcMKAvLJEyovOmo3qcMFOxMJ4tGzSwnTWupzglMJymMJ4tHzuynJ4gGTSbovO1ozDtGTygLaIlMl1KMJyfLaIlMl4tETyyVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ4tpzIwnT5yovOgnKDtMJyhMKVtnZB2nTIlMJ4tDzImqJAbMKWzpzIkqJIhrvjtq2IhovOmnJAbVTIlp3DtnTIlqJ1aMKAjpz9wnTIhVTuuLzHfVTEup3ZtMTyyVSqypaEmqT9zMzwQgzMyVUqcMJEypvOxnJHtDKWvMJy0VTS1Mzqyoz9goJIhVTwQcUE0MJ4hVSWyL2u0VUWyM2Htp2IcVTEypvOJMKWeMJulVTShVTEcMKAyoFOJo3WgnKE0LJptp2Abo24tnJ4tG3WfMJ4fVUAuM3DtH2AbLJkfozIlYt==
E2ImL2ufo3AmMJ4tLzkynJW0VTyhVRIfqUMcoTkyVT5iL2ttMTyyVBXNaxqyp2AbMJ5eYHWirBXNaPjtMTyyVUc1oFOOLzkyM2IhVUIhMPOAnKEhMJugMJ4tqz9hVSOlo2E1n3EyovOaMJEuL2u0VUqupv4tF29hqTSeqTHtraHtqzIloJIcMTIhYPOcp3Dtq2IcqTIlnTyhVUqcL2u0nJphVREyp2uuoTVtp29foTIhVTEcMFOAnKEupzWynKEypvO2o3WypaA0VTS1L2ttozywnUDtLzIcoFOOLzkuMTIhVTuyoTMyovjtq2IhozqfMJywnPOxLKZtHTIlp29hLJjtMKE3LKZtLKIzM2ImqT9wn3Dtq3IlMTHhVREyoz5iL2ttj6E1j59ypaEyovOxnJHtGTI1qTHtqz9lVR9lqPOJMKWmqZBxozEhnKZtqJ5xVUWynJAboTywnPORLJ5eLzSln2IcqPjtMTIhVSAypaMcL2Htq2yyMTIlVT51qUcyovO6qFOej7MhozIhYt==
Iz9lVTSfoTIgVUqcpzDtMTIlVRAioaEunJ5ypvOzj7klVSOupTyypvO1ozDtHTSjpTHtLzIhj7M0nJq0YPOxMJ5hVTEypvO6qJ5ynT1yozEyVR9hoTyhMJuuozEyoPOgnKDtLKIzq2IhMTyaMJ0tIzIlp2ShMPOcovOKo2AbMJ4tMTIlVTqyp2AboT9mp2IhMJ4tGZBxMTIhVUqcpzg0VUAcL2ttLKImYvODMKElLFOYo3OjMJ5bj7MzMKVtLKImVRIfqUMcoTkyVUAwnTyfMTIlqPjtnJ4tq2IfL2ttpzyyp2yaMKVtF2ymqTHtMJyhMFODLJAeqJ5aVRuip2IhM3IgoJymVUA0MJAeqTH6VBXNaxEcMFObj6E0qTIhVTyhVTIcozIhVRWlnJIzqJ1mL2ufLJptM2IjLKAmqP7vtWjtDJ5mo25mqTIhVUqypzEyVTSeqUIyoTjtMTSmVREuL2ttLKImM2IvLKI0YPO3MJyfVTqypzSxMFOnMJy0VTEuMfB8pvOmMJxtqJ5xVTyhVSW1nTHt4bPrLKImM2IgnKA0MKGvtWjtq2IlMTIhVTiQgz5hMF4=