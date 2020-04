Der Eltviller Wertstoffhof hat wieder offen

ÖFFNUNGSZEITEN

In dieser Woche sind die Öffnungszeiten des Eltviller Wertstoffhofs länger als sonst. Am Donnerstag und Freitag dauern sie von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Nächste Woche gelten wieder die gewohnten Zeiten: montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr.