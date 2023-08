Der Film „Das Lehrerzimmer“ im Oscar-Rennen

„Mit "Das Lehrerzimmer" nominiert die Jury einen hochaktuellen, universellen Kinofilm, dem man sich nicht entziehen kann“, heißt es in der Jurybegründung. Weiter teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwochabend in München mit: „Ilker Çatak nimmt den Mikrokosmos Schule als Bühne gesellschaftlicher Erosionsprozesse im postfaktischen Zeitalter.“