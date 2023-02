„Der Geschmack der kleinen Dinge“: Depardieu als Starkoch

„Der Geschmack der kleinen Dinge“ ist der zweite Kinofilm des Regisseurs Slony Sow. Mit der Tragikomödie hat der Franzose eine Geschichte gedreht, die mehr nur als ein Film über die Haute Cuisine und deren Bürden ist. Hinter der Geschichte verbirgt sich die Suche nach dem Sinn des Lebens. Sow beginnt den Film nicht in der Sternenküche des Restaurants „Monsieur Quelqu'un“, sondern in einem japanischen Waschraum. Halbnackt sitzt der korpulente Haubenkoch neben einem japanischen „Salaryman“, der laut über sein Privatleben sinniert, das er dem Beruf geopfert hat - so wie Gabriel.