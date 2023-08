Der harte Aufstieg von Metal-Queen Doro Pesch

Geboren ist Pesch in Düsseldorf als Tochter eines Fuhrunternehmers, inzwischen lebt sie in Miami (Florida/USA) - nachdem Hurrikans auf Long Island bei New York ihr Haus zwei Mal verwüstet hatten und ihr gesamter Hausstand im Meer landete: „Es war alles weg. In Florida gibt es zwar auch Hurrikans, aber jetzt wohne ich in einem Haus aus Beton und nicht mehr aus dünnem Holz.“