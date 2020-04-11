Samstag, 11.04.2020 - 03:00
3 min
Der Heidelberger Zoo leidet unter den Folgen der Corona-Krise. Tiere müssen trotz fehlender Eintrittsgelder versorgt werden.
Von Heike Warlich-Zink
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UNTERSTÜTZUNG
Gutscheine: www.zoo-heidelberg.de/besuch-planen/
So kann man den Heidelberger Zoo unterstützen:
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service/zooshop.
Patenschaften, Geldspenden, Förderverein, Sponsoring: www.zoo-heidelberg.de/zoo-unterstuetzen. (wah)
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