Der "Internationale Tag der Pflegenden" und die Corona-Krise

Der Internationale Tag der Pflegenden wird alljährlich auf Initiative des International Council of Nurses (ICN), einer weltweiten Dachorganisation von 130 nationalen Pflegeverbänden, ausgerichtet. Sein diesjähriges Motto lautet "Nursing the world to health - Die Welt gesund pflegen". Der Tag der Pflegenden findet jeweils am 12. Mai statt, dem Geburtstag der britischen Begründerin des professionellen Pflegewesens, Florence Nightingale (1820 bis 1910). 2020 jährt sich ihr Geburtstag zum 200. Mal. Das Zusammentreffen dieses Tages mit der Corona-Krise nutzen der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfP), der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) und der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV), um gemeinsam verstärkt für eine höhere Wertschätzung und Entlohnung, für einen bessern Dialog zwischen Pflegenden, Politik, Öffentlichkeit, Patienten und Angehörigen sowie für eine weitere Professionalisierung ihrer Berufsstände zu werben. (mü)