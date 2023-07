Der Juli bleibt vorerst wechselhaft

Offenbach (dpa) - . Eine Rückkehr der Juni-Hitze bleibt den Menschen in Deutschland in den nächsten Tagen vorerst erspart. „Leicht wechselhaftes und mäßig warmes bis warmes Sommerwetter hat sich in Deutschland eingestellt“, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. „Das entspricht dem typischen mitteleuropäischen Sommerwetter.“