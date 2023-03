Der letzte Torero: Neues von Helge Schneider

Das Album enthält acht Stücke, darunter auch ein Instrumental. Es geht etwa um Menschen, die gerne essen (The Eater), oder um einen ganzen Berufsstand, der immer an allem Schuld ist (The Guilty Doctor). Auch (unerfüllte) männliche Sehnsüchte sind gerne Thema: In „American Bypass“ etwa singt Schneider, wie sich ein Mann am Strand „ad hoc“ in eine schöne Frau verliebt: „Ich wollte zeigen, was ich kann, ich zog mich aus, dann sprang ich in das wilde Meer, es war sehr kalt. Du - schautest weg.“