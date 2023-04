Der Mann, der Dame Edna war: Barry Humphries ist tot

Als Humphries 1955 zum ersten Mal die Frauenrolle spielte, wussten viele noch nicht, was Travestie ist, geschweige denn „Drag“. Später trat Edna in Filmen wie „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“ auf, den Titel „Dame“ bekam sie in den 70er Jahren spontan vom damaligen australischen Premierminister Gough Whitlam. Die erste international erfolgreiche Bühnenshow hatte sie 1976 in London mit „Housewife, Superstar!“. Auch in Deutschland kringelte sich das Publikum, etwa in den 90er Jahren im Hamburger Schauspielhaus: „Ich habe heute mein ältestes Kleid an. Wie ich sehe, Sie auch.“ Damals waren Stand-up-Shows noch etwas Neues, solche Gags kamen an.