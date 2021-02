Der Moderna-Impfstoff ist in Wiesbaden eingetroffen

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (red). Die erste Charge des Corona-Impfstoffs von Moderna ist mit 200 Dosen am Freitag in Wiesbaden eingetroffen. Das teilt die Stadt mit. Für eine vollständige Immunisierung seien mit diesem Impfstoff zwei Impfungen notwendig. Der von Moderna entwickelte Impfstoff ist der zweite in der EU zugelassene Impfstoff gegen Covid-19. Der erste zugelassene Impfstoff stammt von Biontech. Letzterer kam bisher in Wiesbaden zum Einsatz. Die Stadt Wiesbaden könne nur mit den vom Land zugeteilten Impfdosen arbeiten und habe auf die Zuteilung selbst keinen Einfluss, heißt es weiter.

Wiesbadener aus der ersten Priorisierungsgruppe können beim Land Hessen Termine für die Impfung vereinbaren. Termine können entweder per Telefon unter 116 117 oder 0611-50 59 28 88 und im Internet über impfterminservice.de oder impfterminservice.hessen.de vereinbart werden.