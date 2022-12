Der Schmerz von Illerkirchberg

Illerkirchberg (dpa) - . Am Tag danach rollen Tränen über die Gesichter der Menschen in dieser kleinen Seitenstraße in der Gemeinde Illerkirchberg. Sie schluchzen, klagen, halten sich in den Armen - und können die Tat immer noch nicht fassen, die sich genau hier zu Wochenbeginn abgespielt hat. Vor ihnen leuchtet ein Meer aus roten Kerzen, auch Blumen und Grußbotschaften stehen an der niedrigen Mauer. Ein kleiner Teddybär sitzt zwischen den Kerzen, etwas weiter links steht eine Engelsfigur. „Hoffentlich bekommt der Mörder seine gerechte Strafe“, steht auf einem handbeschriebenen Zettel. Auf einem Schild prangt die Frage: „Wann wird endlich reagiert?“.