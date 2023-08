Der „schöne Konsul“: Hans-Hermann Weyer ist tot

Rio de Janeiro/München (dpa) - . Hans-Hermann Weyer, der mit dem jahrzehntelangen Verkauf von Titeln und Adelsprädikaten bekannt wurde, ist tot. „Hans-Hermann Weyer-Graf von Yorck“, wie er nach einer Adoption im Jahr 1996 offiziell hieß, sei am Dienstag im Alter von 85 Jahren an seinem Hauptwohnsitz in Rio de Janeiro gestorben, bestätigte seine Ehefrau Christina Weyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. „Er ist nach 33 Jahren Ehe friedlich in meinen Armen eingeschlafen.“ Zunächst hatte die Münchner „Abendzeitung“ berichtet.