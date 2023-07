Der stille König: Belgiens Philippe zehn Jahre auf dem Thron

Seine nächste Bewährungsprobe erwartet Philippe im kommenden Jahr: Dann wird in Belgien wieder gewählt. Eine äußerst schwierige Wahl wird erwartet. Es gilt als so gut wie sicher, dass der König wieder vermitteln muss. Vielleicht rührt auch daher die breite Akzeptanz für den Palast in Belgien. Experte De Bergeyck sagt: „Die Monarchie ist das am wenigsten schlechte Regime. Vielleicht geht es besser. Aber noch haben wir keine bessere Lösung für Belgien gefunden.“