Samstag,
04.04.2020 - 03:00
3 min
Der Walzer fürs Wohnzimmer kommt aus Dieburg
Von der Tanzschule Wehrle aus Dieburg gibt es Figuren zum Üben zu Hause über die sozialen Medien. Nach der Krise soll es für die Mitglieder unter anderem Privatunterricht geben.
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