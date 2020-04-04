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Samstag, 04.04.2020 - 03:00
3 min

Der Walzer fürs Wohnzimmer kommt aus Dieburg

Von der Tanzschule Wehrle aus Dieburg gibt es Figuren zum Üben zu Hause über die sozialen Medien. Nach der Krise soll es für die Mitglieder unter anderem Privatunterricht geben.

Von Isabel Hahn
Inzwischen tanzen in den Videoclips aus der Tanzschule Wehrle nur noch Maxine Röser und Kalle Koska in Paarhaltung - die beiden sind auch jenseits des Parketts ein Paar. Foto: Isabel Hahn

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