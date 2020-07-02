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Donnerstag, 02.07.2020 - 02:00
2 min

Der Weinstand kommt nach Reinheim zurück

Auf dem Reinheimer Wochenmarkt darf ab dieser Woche wieder gegessen und getrunken werden. Dafür wird spezieller Bereich zum Verweilen gekennzeichnet.

Von Melanie Schweinfurth
Ab sofort kehrt mit dem Weinstand und einem Konzept zum Verzehr von Speisen und Getränken wieder mehr Leben auf den Reinheimer Wochenmarkt zurück. Foto: Melanie Schweinfurth

Ab sofort kehrt mit dem Weinstand und einem Konzept zum Verzehr von Speisen und Getränken wieder mehr Leben auf den Reinheimer Wochenmarkt zurück. (Foto: Melanie Schweinfurth)

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