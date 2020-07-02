Donnerstag,
02.07.2020 - 02:00
2 min
Der Weinstand kommt nach Reinheim zurück
Auf dem Reinheimer Wochenmarkt darf ab dieser Woche wieder gegessen und getrunken werden. Dafür wird spezieller Bereich zum Verweilen gekennzeichnet.
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