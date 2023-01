Der Winter meldet sich zurück - Unfälle und Schulausfälle

München (dpa) - . Der Winter ist in Teilen Deutschlands zurückgekehrt und hat zu vielen Unfällen auf Straßen geführt. In Würzburg in Bayern kam es am Mittwochmorgen zu erheblichen Verzögerungen und Ausfällen im Busverkehr, wie die dortige Verkehrs- und Versorgungs-GmbH mitteilte. „Die Busse fahren nur vereinzelt. Es gibt so viel Schnee, dass kein Durchkommen ist“, sagte eine Sprecherin.