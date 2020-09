Derzeit keine weiteren Infektionen am SGG in Bingen

Jetzt teilen:

BINGEN - Gegenüber dem Vortag hat sich die Lage an dem von einem Corona-Fall betroffenen Stefan-George-Gymnasium (SGG) nicht verändert. Das bestätigt die Schulleitung. Demnach sind die vom Gesundheitsamt vorgenommenen Tests von den ermittelten Kontaktpersonen bislang glücklicherweise negativ verlaufen. Ein Lehrer hatte sich infiziert, woraufhin zwei Klassen und auch Kollegen, die mit ihm Kontakt hatten, für zwei Wochen in Quarantäne geschickt wurden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind davon 42 Kinder und Jugendliche sowie zwölf Lehrkräfte betroffen. Die Schule hat ihr Homeschooling aktiviert. Das Lernen via Internet gilt als problemlos, weil sowohl Schüler wie auch Lehrer entsprechend eingewiesen sind, wie der kommissarische Schulleiter Andreas Kühn sagte.

Nach dem jetzigen Stand der Dinge – und wenn sich die Situation am Gymnasium weiter stabilisiert – wird die Quarantäne bis zum 5. Oktober andauern. Das Gesundheitsamt ist mit seinem Mobil vor Ort, um in der Schule weitere Tests vorzunehmen. Insgesamt sind derzeit im Kreis Mainz-Bingen 23 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 553 gelten als genesen.