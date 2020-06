Derzeit vier akute Corona-Infektionen im Rheingau-Taunus-Kreis

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - (saki). Im Kreis gibt es in dieser Woche vier akute Infektionen mit dem Coronavirus, davon drei Fälle in Idstein und einen in Taunusstein. Insgesamt haben sich im Rheingau-Taunus seit Beginn des Ausbruchs 247 Menschen mit Covid-19 (Vorwoche: 244) infiziert, davon sind 5 Menschen gestorben, 238 gelten als genesen. Das belegen die aktuellen Fallzahlen, die das Kreis-Gesundheitsamt am Mittwoch auf der Website unter www.rheingau-taunus.de veröffentlicht hat.

Neufälle sind alle in Idstein

In einer separaten Tabelle listet das Gesundheitsamt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz auf, das heißt die Neufälle der vergangenen sieben Tage: Dort sind für den gesamten Kreis drei Neufälle, alle in Idstein, aufgeführt. Daraus ergibt sich, auf eine Einwohnerzahl von 100 000 gerechnet, eine Inzidenz von 2 – der von der hessischen Landesregierung definierte Inzidenz-Grenzwert liegt bei 50.