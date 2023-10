Deshalb ist Bjarne Mädel Schauspieler geworden

Nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur ist der in Berlin lebende Künstler am Mittwoch, 18. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD zu erleben. In „Sörensen fängt Feuer“ nach dem Roman von Sven Stricker ermittelt Mädel damit bereits zum zweiten Mal als verpeilter Kommissar in einem Kaff an der Nordsee. Weitere Mitwirkende sind Karoline Eichhorn, Michael Maertens und Joachim Meyerhoff.