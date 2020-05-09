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Samstag, 09.05.2020 - 02:00
4 min

Detektivarbeit im Gesundheitsamt des Kreises Bad Kreuznach

Das Coronavirus wird bereits vor dem Auftreten von Symptomen weitergegeben. Deshalb sollen alle Kontaktpersonen eines Erkrankten identifiziert werden. Eine Mammutaufgabe.

Daniela Elsässer: Lokalredakteurin Bad Kreuznach
Von Daniela Elsässer
Lokalredakteurin Bad Kreuznach
Wer hatte Kontakt zu einem Infizierten? Eine App soll künftig helfen, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Doch noch ist das Ermitteln der Kontaktpersonen eine Mammutaufgabe. Grafik: elenab iStock

Wer hatte Kontakt zu einem Infizierten? Eine App soll künftig helfen, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Doch noch ist das Ermitteln der Kontaktpersonen eine Mammutaufgabe. (Grafik: elenab iStock)

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