Samstag, 09.05.2020 - 02:00
4 min
Detektivarbeit im Gesundheitsamt des Kreises Bad Kreuznach
Von Daniela Elsässer
Lokalredakteurin Bad Kreuznach
F1WSFIZtDxSRVRgFEIInGxSQFPNgVRygVRkuozEepzIcplObLJWyovOmnJAbVTWcp2uypvOcoaAaMKAuoKDtZGxlVRYQiUWaMKVtoJy0VSAupaZgD29JYGVtnJ5znKccMKW0YvOAnKDtq2IgVTuuqUEyovOmnJHtnJ4tMTIhVSEuM2IhVUMipvOxMJ0tDKIzqUWyqTIhVTEypvOypaA0MJ4tH3ygpUEioJHtF29hqTSeqQ8tETSmVTymqPOynJ5yVTEypvO3MKAyoaEfnJAbMJ4tEaWuM2IhYPOgnKDtMTIhMJ4tp2ywnPOxLKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtMTImVRkuozEepzIcp2ImVTWyMzSmp3DfVUqyoz4tMJyhVT5yqJIlYPOvMKA0j6E0nJq0MKVtEzSfoPOaMJ1yoTEyqPO3nKWxYvORMJ5hBvOXMJEyVTIcoacyoT5yVRyhMzIeqTyioaAeMKE0MFOmo2kfVTmQiTAeMJ5fo3ZtozSwnUMypzMioTq0VUqypzEyov4tETSmVTuuLzIhVTEcMFOPqJ5xMKAeLJ56oTIlnJ4tqJ5xVTEcMFOZj6EhMTIlL2uyMaZtLzIlMJy0plOAnKE0MFOOpUWcoPOvMKAwnTkip3Ayov4=
4bPrFJ0tGJy0qTIfpUIhn3Dtp3EynUDtnJ1gMKVtMTyyVRIloJy0qTk1ozptLKImM2IbMJ5xVUMiovOynJ5yoFOvMKA0j6E0nJq0MJ4tEzSfoBXNaPjtLzI0o250VTEuplOFo2WypaEYo2AbYHyhp3EcqUI0VPuFF0xcYvOTj7klVTEcMFQQuT10MKVtnJ4tMTIhVRgioJ11ozIhVTWyMTI1qTI0VTEcMKZtn29hn3WyqPjtMTSmplOmnJHtMTIlrzIcqPOzLKA0VTSfoTHtnJulMKVtqzIlMfB8M2WupzIhVRgupTS6nKGQcUEyovOcovOxnJHtp29aMJ5uoz50MFOYo250LJg0pTIlp29hMJ5hLJAbqzIlMz9fM3IhMlOcoaMyp3EcMKWyov4tFJ0tGTShMTglMJymVTWyopB8nTIhVUAcL2ttAPj1VR1cqTSlLzIcqTIlVUIgVTEcMKAyVR5uL2u2MKWzo2kaqJ5aYPOgnKDtMTIlMJ4tFTyfMzHtn8B8ozM0nJqyVRyhMzIeqTyioaAeMKE0MJ4tMUIlL2uvpz9wnTIhVUqypzEyovOmo2kfMJ4h
ETSgnKDtMTyyplOaMJkcozqyovOeLJ5hYPOhnJ1gqPOxLKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtraHtnzIxMKVtnJ5znKccMKW0MJ4tHTIlp29hVRgioaEun3DtLKIzYPOmpUWcL2u0VTIcozHtHKIupzShqZBxozHtLKImVUIhMPO2MKWmqJAbqPjtoJy0nTyfMzHtMTImVRWyqUWiMzMyozIhVTEcMFOfMKE6qTIhVSEuM2Htqz9lVTEyoFOOqJM0pzI0MJ4tMTIlVSA5oKO0o21yVUc1VUWyn29hp3ElqJyypzIhYPO1oFObMKWuqKA6qJMcozEyovjtq2IlVUAcL2ttLJ5aMKA0MJAeqPObLJWyovOej7MhoaEyYt==
ETSmVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0VUEynJk0VSOypaAiozIhYPOxnJHtraHtLzImqZBxqTyaqTIhVRoQcTkfMJ4tF29hqTSeqPObLKE0MJ4fVTyhVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTHtF2S0MJqipzyyovOynJ4hVSc1pvOUpaIjpTHtMTIlVRguqTIao3WcMFOWVTqynZB2pzIhVTEyoJ5uL2ttHTIlp29hMJ4toJy0VTIhM2IgVRgioaEun3DfVTEcMFOxLJE1pzAbVTS1L2ttp2IfLaA0VTIcovOypzwQgzu0MKZtFJ5zMJg0nJ9hp3Wcp2yeolObLJWyov4tH2yyVT3QiUAmMJ4tqz9hVTEyovQQuT10MKWhVUAwnUqypaO1ozg0opBxj59cMlOcMTIhqTyznKccMKW0VUqypzEyov4tETS6qFOaMJwQgaWyovOuoTkyYPOxnJHtoJyhMTImqTIhplNkAFOAnJ51qTIhVUIhoJy0qTIfLzSlMJ4tE2ImnJAbqUAeo250LJg0VUc1oFOWozMcrzyypaEyovObLKE0MJ4fVUc1oFOPMJympTyyoPOTLJ1coTyyoz1cqTqfnJIxMKVto2EypvOUMKAjpfBxL2umpTSlqT5ypv4tDKIwnPOYo250LJg0pTIlp29hMJ4fVTEcMFOgnKDtH2IepzI0MJ4to2EypvOYj7MlpTIlMzmQiUAmnJqeMJy0MJ4tMTImVRIln3Wuozg0MJ4tnJ4tF29hqTSeqPOaMJgioJ1yovOmnJ5xYPOzLJkfMJ4tnJ4tMTyyp2HtF2S0MJqipzyyYvORLKZtIzylqKZtn2ShovOxqKWwnPOYj7kmp2IhYPOuLzIlVTS1L2ttMUIlL2ttF29hqTSeqPO6qFOSpzWlo2AbMJ5yoFOmo3qcMFOOozu1p3EyovOiMTIlVRShozyyp2IhVZB8LzIlqUWuM2IhVUqypzEyov4tGJIxnKccozymL2uyplODMzkyM2IjMKWmo25uoPO3nKWxVTIvMJ5zLJkfplOcovOxnJImMFOYLKEyM29lnJHtMJyhM2I0MJyfqPjtq2IhovOeMJyhMFOyoaEmpUWyL2uyozEyVSAwnUI0rzS1p3YQiUA0qJ5aVTqyqUWuM2IhVUIhMPOxMKVtDJWmqTShMPO2o24traqynFOAMKEypz4traIgVRyhMzy6nJIlqTIhVUIhqTIlp2Abpzy0qTIhVUq1pzEyYt==
HTIlp29hMJ4tMTIlVRguqTIao3WcMFOWVT3QiUAmMJ4tp2ywnPO2o24tnJulMJ4tGJy0oJIhp2AbMJ4t4bPGVTS1L2ttnJ0tMJyaMJ5yovOVLKImnTSfqPQvtWZtMzIlozuuoUEyov4tH2yyVT3QiUAmMJ4tLKKQa2IlMTIgVTybpzHtMJyaMJ5yVRqyp3IhMTuynKDtj7kvMKW3LJAbMJ4tqJ5xVUGQcTqfnJAbVUc3MJygLJjtMTyyVSEyoKOypzS0qKVtoJImp2IhVUAiq2yyVTIcovOHLJqyLaIwnPOzj7kbpzIhYPO3nJHtp2yyVUAcL2ttMfB8nTkyov4tIUWyqTIhVSA5oKO0o21yVTS1Mvjtq2ylMPOynJ4tITImqPOxqKWwnTqyMfB8nUW0Yt==
JaIlVRguqTIao3WcMFOWFFOaMJwQgaWyovOuoTkyYPOxnJHtp2ywnPOcoFOmMJkvMJ4tHzS1oFO3nJHtMJyhMFOypzglLJ5eqTHtHTIlp29hVTS1MzqynTSfqTIhVTuuLzIhYPOuLzIlVTgynJ5yovO1oz1cqUEyoTWupzIhVRqyp2ywnUEmn29hqTSeqPObLKE0MJ4hVREypvOIoJquozptoJy0VSOypaAiozIhVTEypvOYLKEyM29lnJHtFHxtoTyyM3DtnJ0tEKWgMKAmMJ4tMTImVRSgqTImVUIhMPOlMJywnUDtqz9hVRyhMz9loJS0nJ9hVTEypvOPMKElo2MzMJ5yovOvnKZtnTyhVUc1pvOJo3WaLJWyVUMiovOYo250LJg0pzIxqJg0nJ9hMJ4to2EypvOynJ5ypvOHMKA0qJ5aYt==
DJkfVTEcMKAyVRgioaEun3EjMKWmo25yovOxMKZtEKWepzShn3EyovO6qFOcMTIhqTyznKccMKWyovjtnKA0VToQiUVtMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTgynJ5yVTkynJAbqTHtDKIzM2SvMF4t4bPrI2ylVUMypaA1L2uyovjtqTIfMJMiozymL2ttF29hqTSeqPO6qFOPMKElo2MzMJ5yovObMKW6qKA0MJkfMJ4hVREuplOcp3DtozywnUDtnJ1gMKVtMJyhMzSwnPO1ozDtM2ImqTSfqTI0VUAcL2ttnJ4toJShL2uyovOTj6EfoTIhVUAiM2SlVTI4qUWyoFOmL2u3nJIlnJsvtWjfVTIln2mQcUW0VTEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPOuqJLtGzSwnTMlLJqyYt==
ETyyVRqlj7khMTHtMTSzj7klVUAcozDtqzyyoToQcTk0nJphVBXNax1uozAboJSfVTkcMJqyovO1oaZtM2SlVTgynJ5yVTqyozS1MJ4tETS0MJ4tqz9hVRgioaEun3EjMKWmo25yovO2o3VhVSqcpvObLJWyovOhqKVtMJyhMJ4tIz9lYFOiMTIlVR5uL2uhLJ1yov4tETShovOcp3DtMTyyVSWyL2uypzAbMFOyrUElMJ0tLKIzq2IhMTyaYvOOqpBsMKWxMJ0tp2yhMPOxnJHtHTIlp29hMJ4tnZBxqJMcMlOhqKVtp2AboTIwnUDtMKWlMJywnTWupvjtMTSmVRuuozE5VTymqPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtLKImM2ImL2uuoUEyqPO1ozDtq2ylVTIlnTSfqTIhVTS1L2ttn2IcozIhVSYQiTAepaIzYPO3MJyfVTEcMFOPMKElo2MzMJ5yovOxnJHtGaIgoJIlVT5cL2u0VTgyoz5yohXNaPjtMKWeoZBxpzIhVTEcMFOAnKEupzWynKEypvOxMKVtIzIlq2SfqUIhMljtMTyyVUAcL2ttqJ0tMTyyVRyhMzIeqTyioaAeMKE0MJ4tn8B8oJ1ypz4h
H2Abq2yypzyaVTqyp3EuoUEyqPOmnJAbVTEcMFOBLJAbqzIlMz9fM3IhMlOuqJAbVTEuoz4fVUqyoz4tMTyyVRyhMzy6nJIlqTIhVUAyoTWmqPO1oaEypvOYpzShn2uynKEyovO3nJHtETIgMJ56VTkynJEyovOiMTIlVUqyoz4tnJulVSc1p3EuozDtLJkfM2IgMJyhVUAwnTkyL2u0VTymqP4t4bPrETShovOej7MhozIhVUIhplOhqKVtj4ElraEyVT9xMKVtHTMfMJqypTIlp29hLJjtLzIcVTEypvOBLJAbqzIlMz9fM3IhMlObMJkzMJ7vtWjfVUAwnTyfMTIlqPOxLKZtITIuoFOxMKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKEypl4=
DaIhMPO1ozDtGZBxozEypvObLJWyovOmnJAbVTEuMfB8pvOuqKAaMKAjpz9wnTIhYPOxLKAmVTIcovOHMJSgVUMiovOzj7khMvODMKWmo25yovOmnJAbVTcyq2IcoUZtqJ0tZwNtZQNjVRIcoaqinT5ypvOej7kgoJIlovOmo2kfYvOTj7klVTEyovOZLJ5xn3WynKZtDzSxVRglMKI6ozSwnPOgnKDtpaIhMPNkAwNtZQNjVRIcoaqinT5ypz4tq8BxpzIhVTSfp28tnJ5mM2ImLJ10VQDjVSOypaAiozIhYPOuqJLtLJAbqPOHMJSgplO2MKW0MJyfqPjtofB2qTyaYvOOoUAiVTI0q2RtozI1oz1uoPOmolO2nJIfYPO3nJHtLJg0qJIfoPOynJ5aMKAyqUc0VUAcozDhVRIcozHtIz9lM2SvMFjtMTyyVTSfoTIcovOgnKDtMTIgVSOypaAiozSfVTEypvOYpzIcp3MypaquoUE1ozptozywnUDtraHtMKWzj7kfoTIhVTymqP4tDzIlMJy0plOdMKE6qPO3nKWxVTEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPO2o24tGJy0LKWvMJy0MKWhVTS1plOxMJ0tFTS1pUEuoKDtqJ50MKWmqZB8qUc0YvORLKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtp2IfLaA0VTiQiT1gMKW0VUAcL2tto2uhMJucovOzLKA0VTS1p3AwnTkcMpBsoTywnPO1oFOxnJHtDzI3j6EfqTyaqJ5aVTEypvOOqJMaLJWyovOlqJ5xVUIgVTEcMFODLJ5xMJ1cMF4t4bPrGaIlVUAynUVtMUWcozqyozEyVUIhMPO1ozS1MaAwnTyyLzWupzHtDKIzM2SvMJ4tq2IlMTIhVZB8LzIlnTS1pUDtoz9wnPOuqKAaMJoQiTulqBXNaPjtnTIcj590VTImVTS1plOxMKVtIzIlq2SfqUIhMl4tETSgnKDtqUWiqUbtLJkfMKVtH2Abq2yypzyan2IcqTIhVTEyoz5iL2ttMJyhMFOfj7kwn2IhoT9mMFOJMKWzo2kaqJ5aVTEypvOYo250LJg0pTIlp29hMJ4tM2IfnJ5aMJ4tn2Shovjtq29foTIhVRguoacfMKWcovO1ozDtGZBxozEypzAbMJMmVTEcMFQQgzMzMJ50oTywnTIhVRqyp3IhMTuynKEmMTyyoaA0MFO2o3VtG3W0VT1cqPO6qKCQcUE6oTywnTIgVSOypaAiozSfVTS1p3A0LKE0MJ4h
FJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VUA0MJuyovOgnKE0oTIlq2IcoTHtnJ5mM2ImLJ10VUW1ozDtZGNjZPOWozMyn3Eco25mp2AbqKE6nTIfMzIlVToQiUVtMTyyVZBRoKEypvOvMKWynKDhVREupaIhqTIlVUAcozDtMaWynKqcoTkcM2HtMJulMJ5uoKEfnJAbMFOVMJkzMKVfVTSvMKVtLKIwnPOTLJAbn3YQcTM0MFOuqKZtMTIgVR1yMTy6nJ5cp2AbMJ4tETyyoaA0VTEypvOYpzShn2IhqzIlp2ywnTIlqJ5aVUIhMPOZLJ5xMKAvMJEcMJ5mqTI0MF4tEJyhMFORLKEyozWuozffVTEcMFOxMJ4tF29goKIhMJ4traIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynUDfVUAioTjtMTyyVSMypz1cqUEfqJ5aVTEypvOIoaEypaA0j7k0rzIlVTIloTIcL2u0MKWhYvQvtW5OqKZtqJ5mMKWypvOGnJAbqPOcp3DtMKZtLzImo25xMKWmVUqcL2u0nJpfVTEup3Ztq2ylVUMiovOaMKAwnUIfqTIgVSOypaAiozSfVT1cqPOgMJEcrzyhnKAwnTIgVRucoaEypzqlqJ5xVUIhqTIlp3GQiUE6qPO3MKWxMJ4fVUqyoz4tofB2qTya4bPpYPO2MKWxMKI0oTywnUDtMTSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10YvOOqJAbVTEcMFOYpzIcp3MypaquoUE1ozptq2yfoPOxMKAbLJkvVTS1MvOxnJImMJ0tI2IaMFOaMJIcM25yqTHtF3YQcTM0MFO6qKVtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptLJgkqJylnJIlMJ4h
GzIvMJ4tMTIlVUqcL2u0nJqyovOYo250LJg0ozSwnUMypzMioTq1ozptn8B8oJ1ypaDtp2ywnPOxLKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtMTImVRglMJymMKZtLJWypvOuqJAbVUIgVTEcMFOSpzglLJ5eqTIhVUAyoTWmqP4tI3IlMTHtMTyyVRyhMzIeqTyiovOhLJAbM2I3nJImMJ4fVTIlnTSfqTIhVRWyqUWiMzMyozHtFJ5zo3WgLKEco25moJS0MKWcLJjtqz9hVTEypvOJMKW3LJk0qJ5aYvOOqpBsMKWxMJ0tMKWeqJ5xnJq0VUAcL2ttMTSmVRSgqPOlMJqyoT3QcZBsnJptozSwnPOxMJ4tH3ygpUEioJIhVUIhMPOxMJ0tI29boTWyMzyhMTIhVTEypvOWozMcrzyypaEyov4t4bPrH28tq29foTIhVUqcpvO1ozsQiT5mqTyaMFOYpzShn2uynKEmqzIloZBxqJMyVUcynKEhLJttMKWeMJ5hMJ4tqJ5xVTEuoz4fVTMuoTkmVT7QgaEcMljtMJyhMFOmqTS0nJ9hj6ElMFOSnJ53MJymqJ5aVTyhVTEcMFOKMJqyVTkynKEyohXNaPjtMKWeoZBxpaDtMTyyVSMypaquoUE1ozphVRS1L2ttMTyyVSS1LKWuoaGQcT5yVUAyoTWmqPO3nKWxVUMioFOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPO2o24tDzIanJ5hVTShVUIgMzSmp2IhMPOvMKElMKI0YvOGolOej7MhozIhVRMlLJqyovjtIJ5eoTSlnTIcqTIhVUIhMPOOozkcMJqyovOxMKVtEKWepzShn3EyovOmL2uhMJkfVTqyn2mQcUW0VUqypzEyov4t4bPrIzyyoTHtozIboJIhVUIhp2IlMFOVnJkzMFOuqJAbVTyhVRShp3OlqJAbYPOmo2Eup3Ztp2ywnPQQiTWypvOxnJHtJzIcqPO2MKW0pzS1MJ5mqz9foTHtF29hqTSeqTHtMJ50q2ywn2Ifov7vtWjtETIlrzIcqPO3MKWxMJ4toz9wnPN0BPODMKWmo25yovO2o20tE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDtLzI0pzI1qP4=
FTyfMzHtLzIcVTEypvOBLJAbqzIlMz9fM3IhMlOej7MhoaEyVTEuplOYpzIcpl1UMKA1ozEbMJy0p2SgqPOvLJkxVUMiovOynJ5ypvOHpzSwnJ5aYHSjpPOvMJgioJ1yov4tETyyVRSjpPOcozMipz1cMKW0VTEyovOBqKE6MKVfVUqyoz4tMKVtp2ywnPOfj6EhM2IlMFOnMJy0VTyhVTEypvOBj6EbMFOynJ5yplOAMJ5mL2uyovOuqJMaMJuuoUEyovObLKDfVTWynFOxMJ0tMTShovOxLKZtIzylqKZtMTyuM25ip3EcrzyypaDtq3IlMTHhVSqypvOynJ5yVUAioTAbMFOWozMipz1uqTyiovOypzwQcTk0YPOeLJ5hVTEupzS1MvObnJ4tq2ywnUEcM2HtGJUQa25unT1yovjtq2yyVTIcozHtHKIupzShqZBxozHto2EypvOynJ5yovOHMKA0YPOynJ5fMJy0MJ4tqJ5xVUqcpzDtMTSmVSMcpaImVT5cL2u0VUIhLzI3qKAmqPO3MJy0MKVtqzIlLaWynKEyov4=