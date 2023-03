Deutlich mehr Kinder und Jugendliche mit Mediensucht

Berlin (dpa) - . Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen ihre Zeit in der virtuellen Welt - und das bis zur Abhängigkeit. Einer Studie zufolge sind etwa 680 000 junge Menschen süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Diese Zahl habe sich während der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt, heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.