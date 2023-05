Deutlicher Anstieg bei schweren Unfällen mit E-Scootern

Häufigste Ursachen waren die falsche Benutzung der Fahrbahn sowie Alkohol: In 18,6 Prozent der Fälle wurden die Fahrbahn oder Gehwege vorschriftswidrig benutzt, in 18,0 Prozent waren die Fahrer alkoholisiert und in 7,2 Prozent zu schnell unterwegs. Insgesamt lege die Polizei den Fahrerinnen und Fahrern in 8497 Fällen Fehlverhalten zur Last - hiervon könnten auch mehrere bei einem Unfall zusammen kommen, erklärte das Bundesamt. Die Behörde zählte Unfälle nicht mit, die von unachtsam abgestellten E-Scootern verursacht wurden.