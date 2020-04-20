Montag, 20.04.2020 - 02:00
3 min
Deutsch-chinesischer Austausch in Ludwigshafen über Covid-19
Von Andrea Döring
GSIRI0yUH0uOExIBVP0t4bPrETyyVRgioacypUEyVUIhMPOSpzMunUW1ozqyovOcovOQnTyhLFO1ozDtETI1qUAwnTkuozDtp2yhMPOhLJuyraHtMTIwn3IhM3AaoTIcL2th4bPpVREuplOcp3DtMTSmVRMurzy0VUMiovOUj7khqTIlVRkurJIlYPQQuUW6qTkcL2uypvORnKWyn3EipvOxMKZtF2kcozyeqJ1mVRk1MUqcM3AbLJMyovOhLJAbVTIcozIgVRIlMzSbpaIhM3AuqKA0LKImL2ttj7kvMKVtD292nJDgZGxtpTIlVRkcqzHgH3ElMJSgVTygVRWOH0LgF29hMzIlMJ56rzIhqUW1oF4tEzSmqPO6q2IcVSA0qJ5xMJ4toTShMlO0LKImL2u0MJ4tMKVtqJ5xVUcunTklMJywnTHtq2IcqTIlMFOAMJEcrzyhMKVtnJ4toTIcqTIhMTIhVSOip2y0nJ9hMJ4tLKImVTquoabtHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VUAcL2ttoJy0VZBRpac0MJ4tqJ5xVSOzoTIaMKOypaAiozSfVTEyplOUqJShM2EiozptIJ5cqzIlp2y0rFOOMzMcoTyuqTIxVRuip3OcqTSfVScbLJ5dnJShMlOuqKZh
ZwZtF2kcozyeMJ4fVZB8LzIlq2yyM2IhMPOuqKZtMTIlVR1yqUWipT9fpzIanJ9hVSWbMJyhYH5yL2gupvjtLJWypvOuqJAbVTS1plOYj7MfovjtFTyfMTImnTIcoFO1ozDtFTShoz92MKVtnTS0qTIhVUAcL2ttpTIlVRkcqzHgH3ElMJSgVUc1M2ImL2uuoUEyqP4tI2IfL2uyVSOuqTyyoaEyovO3MKWxMJ4tp3EuqTyiofBxpvOuqJMaMJ5ioJ1yow8tI2yyVTqynUDtoJShVTEuLzIcVUMipw8tI2IlVUqcpzDtM2I0MKA0MKD/VSqcMFOaMJu0VT1uovOvMJygVRWyLKEgMJ4tqz9lClOKLKZtoKImplOgLJ4tLzIcVSAwnUquozqypzIhVUIhMPOYnJ5xMKWhVTWyLJAbqTIhClOIozDtM2ShrvO3nJAbqTyaBvOKnJHtp2Abj7k0raDtoJShVTEcMFOAnKEupzWynKEypvO2o3VtMTIlVRyhMzIeqTyiovOgnKDtD29JnJDgZGx/VSMcMJkyVRMlLJqyovOxnKAeqKEcMKW0MJ4tMTyyVTAbnJ5yp2ymL2uyovO1ozDtMTI1qUAwnTIhVR1yMTy6nJ5ypvOfMJWbLJM0VUIhMPOiMzMyovjtqJ50MKWmqZB8qUc0VUMiovO6q2IcVZBpLzIlp2I0rzIlov4=
4bPrIzyypvOGL2ucL2u0MJ4tnJ4tZwDtH3E1ozEyovOgnKDtZGbkYHWyqUWyqKIhMlOxMKVtHTS0nJIhqTIhYvORLKZtnKA0VTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTWynFOxnJImMJ0tDKWvMJy0p21upzg0VT5cL2u0VUc1VUA0MJ1gMJ7vtWjfVTMup3A0VRkurJIlVTEcMFOyoaEmL2uynJEyozEyovOIoaEypaAwnTyyMTHtraImLJ1gMJ4hVRShVSOypaAiozSfVTuypaWmL2u0VTyhVRAbnJ5uVTygVRqyM2Ihp2S0rvO6qFORMKI0p2AboTShMPOeMJyhVR1uozqyoP4tETImnTSfLvOmL3WyMJ50VT1uovOcovOQnTyhLFOuozEypaZtLJkmVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT5cL2u0VTEuplODMKWmo25uoPjtqJ0tMKZtraHtp2Abj7k0rzIhYPOmo25xMKWhVUAwnTywn3DtMKZtM3Wij596j7kanJptnJ4tHKIupzShqZBxozHhVSqyozyaVRSvp3EuozDtnTIlpaAwnUDtLJkfMKWxnJ5aplOcoFOYo25zMKWyoacmLJSfVTEyplOwnTyhMKAcp2AbMJ4tF3WuozgyozuuqKAypljtMTIlVToQiUVtMTyyVSEynJkhMJugMKVtMTIlVSMypzShp3EuoUE1ozptnJ4tGUIxq2yap2uuMzIhVTS1MvOxMKVtGTIcoaquozDtraHtp2IbMJ4tnKA0YvOUqJShM2EiozptIJ5cqzIlp2y0rFOOMzMcoTyuqTIxVRuip3OcqTSfVScbLJ5dnJShMlOmqTIbqPOcovOao2kxMJ5yovOPqJAbp3EuLzIhVT1cqPOwnTyhMKAcp2AbMJ4tqJ5xVTkuqTIcozymL2uyovOnMJywnTIhVTS1MvOlo3EyoFOUpaIhMP4tETSmVRglLJ5eMJ5bLKImVTymqPOgnKDtBGNjVZBRpac0MJ4fVQRmVQNjZPOGL2u3MKA0MKWhVUIhMPODMzkyM2IlovO1ozDtZmHtZQNjVR9jMKWuqTyiozIhVUOlolOXLJulVR1urTygLJjgIzIlp29lM2IlVTyhVTEyoFOmj7kxL2ucozImnKAwnTIgVRqyLzyyqP4=
ETIlVSOupaEynKAyn3WyqZBxpvOxMKVtF2kcozyeVBXNxlO3nJHtLJkfMFOOoaqyp2IhMTIhVT1cqPOAqJ5xp2AbqKE6VBXNxlOypzqlMJyzqPOcovOQnTyhLFOcovOxMKVtGJy0qTHtMTIlVZBRpac0MFO6qJIlp3DtMTSmVSqipaDhVRyhVRk1MUqcM3AbLJMyovOcp3DtMKZtH2SvnJ5yVRYQcUE6nJ5aYHkcL2u0MJ50nZBxoTIlVPuGHRDcYPOlnTIcozkuozDgpToQcTk6nKAwnTHtGJyhnKA0MKWcovOzj7klVSAirzyuoTImYPOOpzWynKDfVRqyp3IhMTuynKDtqJ5xVREyoJ9apzSznJHhVSAcMFOmL2ucL2g0YPO3nJHtLKIwnPOAnJAbLJIfVRuynJ56YPOAnKEaoTyyMPOxMKZtIz9lp3EuozEyplOPDIATVUIhMPOGqTShMT9lqTkynKEypvOZqJE3nJqmnTSzMJ4fVTIcozHtE3W1j59vo3EmL2uuMaDtpTIlVSMcMTIiYvOWoFOZqJE3nJqmnTSzMJ5ypvOYo25zMKWyoac6MJ50paIgVUAcqUcyovOxnJHtj4ElraEyVUElo3E6VR11ozEmL2u1qUbtnJ4tMJyhMJ0tDJWmqTShMPO2o24toJIbpvOuoUZtraqynFOAMKEypz4tozIvMJ5ynJ5uozEypv4tFTyypvO3nJHtnJ4tE3Iuozqxo25aVUAcozDtMKZtj7kvMKW3nJIaMJ5xVR3QcT5hMKVhVRygoJIlnTyhVTgioJ1yovO6q2IcVTAbnJ5yp2ymL2uyVSAwnUqyp3Eypz4traHtI29lqP4tH2yyVTIln2mQcUWyovOxnJHtMUWcqUEyVSAwnUI0raA0qJMyYPOynJ4tH2AbqKE6LJ56qJptoJy0VRqyM2IhMUW1L2ftoJy0VRWyoZB8MaE1ozptnJ0tFTIfoFO1ozDtH2AbqKE6p2AbqJuyovO6qKVtDzIbLJ5xoUIhMlO2o24tp2Abq2IlMJ4tFJ50MJ5mnKMzj6EfoTIhYvORLKZtM2yvqPOyplOvnKAbMKVtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtoz9wnPOhnJAbqP4=
4bPrETyyVRMuL2u3MJk0VUEuqKAwnUDtp2ywnPObMKI0MFOmL2uhMJkfVTS1pl4tIUWiqUcxMJ0tnKA0VTImVUAjLJ5hMJ5xYPOxnKWyn3Dtqz9hVTEyovODnJ9hnJIlMJ4traHtoTIlozIhYvOWovOQnTyhLFOeo25hqTIhVTEcMFQQuUW6qTHtLKIzVTgynJ5yVRIlMzSbpaIhMlO6qKYQiTAeLzkcL2gyov4tH2yyVTuuLzIhVTEcMFOypaA0MFOKMJkfMFOmL2uiovObnJ50MKVtp2ywnPQvtWjfVTMup3A0VSOuqJjtE3YQiUE6ozIlYPQQuUW6qTkcL2uypvORnKWyn3EipvOxMKVtDzIlqJMmM2Iho3AmMJ5mL2uuMaEfnJAbMJ4tIJ5zLJkfn2kcozyeVRk1MUqcM3AbLJMyovjtp2IcozHtEJyhMUYQiTAeMFO6qKAuoJ1yov4t4bPrETyyVSIhMzSfoTgfnJ5cnlOhnJ1gqPO6qKVtEJ50oTSmqUIhMlOxMKVtLJ5xMKWyovOYoTyhnJgyovOHpzS1oJRgHTS0nJIhqTIhVTS1plOynJ5yoFOapz/Qa2IhVSIgMzIfMPOuqJLhVSqcpvQQiTWypz5ynT1yovOxnJHtFJ50MKWbo3AjnKEuoP1JMKWeofB8pTM1ozptqJ5xVTuuLzIhVTEcMFOWoaEyoaAcqv1HpzShp3OipaEyVUIhqTIlVTShMTIlMJ0toJy0VTEyoFOhMKIyovOVqJWmL2ulLKIvMKVtqzIlp3GQcUWeqP7vtWj=
Iz9hVTEyovOSpzMunUW1ozqyovOxMKVtL2ucozImnKAwnTIhVZBRpac0MFOeLJ5hVTS1L2ttHZBxMTyuqTIlVSEbo21uplOVo3OjMJ4tqz9gVRqyoJIcoaAwnTSzqUAeoTyhnJg1oFOAnKE0MJklnTIcovOcovOYo2WfMJ56VTkypz5yov4tETSmVSA0nJkfMJ4tqJ5xVTEcMFODMzkyM2Htqz9hVR5yqJqyLz9lMJ5yovOcp3DtMfB8pvOcozMcrzyypaEyVR3QiUE0MKVtn2IcovODpz9voTIgYPOvMKA0j6E0nJqyovOxnJHtL2ucozImnKAwnTIhVRgcozEypfBxpac0MF4tFJ4tE3Iuozqxo25aVUElMJ5hqPOgLJ4tnJ5znKccMKW0MFOYnJ5xMKVtozywnUDtqz9hVTybpzIhVRIfqTIlov4tETyyVTGQiUWzMJ4tp2yyVTyhVTIcozIlVTqyqUWyoz50MJ4tH3EuqTyiovOjMzkyM2IhYvQvtW5JnJIfoTIcL2u0VTiQgz5hMJ4tq2ylVTIcozHtoTIypaA0MJuyozEyVRSvqTIcoUIhMlOxLJoQiUVtoaI0rzIh4bPpYPOgMJyhqPOxMKVtG2WypzSlraDh
JaIlVTEyqKEmL2tgL2ucozImnKAwnTIhVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VT1ynJ50VR9vMKYQcUW6qTyhVRMfo3WyoaEcozRtF29mMJk5VUMioFOYoTyhnJg1oFOZqJE3nJqmnTSzMJ46VBXNayAiVUAwnUqypvOxnJHtF3Wcp2HtLKIwnPOcp3DfVTymqPOyplOxo2AbVUAyoaAuqTyiozIfoPjtq2yyVUqcpvO6qKAuoJ1yoaYQiTAeMJ4h4bPp