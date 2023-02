Deutsch und wieder lachen lernen

Ich bin seit Februar 2022 mit meiner Familie in Deutschland. Es gefällt mir gut hier. Ich singe bei den Chor-Würmern, das ist die Chor-AG an der Schule. Außerdem reite ich hin und wieder, das ist ein besonderes Angebot hier bei uns im Ort für geflüchtete Kinder. Ich habe auch schon Freundinnen gefunden, mit denen quatsche ich sehr gerne in den Pausen. Was ich lustig finde: In den Schulpausen müssen wir nach draußen gehen. Das gibt es bei uns in der Ukraine nicht, ist aber eigentlich ganz gut. Ich vermisse ganz doll meine zwei Hunde und meine Katze.