Deutsche ESC-Teilnehmer noch „ganz entspannt“

Hamburg (dpa) - . Bei den deutschen ESC-Teilnehmern Lord of the Lost ist rund einen Monat vor dem Wettbewerb nach eigenen Angaben noch keine Nervosität zu spüren. „Wir sind eigentlich ganz entspannt. Wir haben alles vorbereitet, was wir hätten vorbereiten können“, sagte der Sänger der Band, Chris Harms, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Es ist schwer gerade zu begreifen, wie die Zeit so vergeht.“ Die Wochen nach dem Vorentscheid fühlten sich an, als sei ein halbes Jahr vergangen.