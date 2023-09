Deutsche lieben ihr Sofa - aber auch Kultur und Sport boomen

„Die Bürger surfen im Internet, lassen sich durch das Fernsehprogramm informieren, unterhalten oder berieseln, sind in sozialen Netzwerken unterwegs, telefonieren, texten oder streamen. Die eigene Couch wird so zum Epizentrum der modernen Freizeitgestaltung“, sagte Prof. Ulrich Reinhardt am Dienstag in Hamburg bei der Vorstellung des „Freizeit-Monitor 2023“. Die Umfrage wird seit mehr als 40 Jahren von der Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) erhoben.