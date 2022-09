Deutsche Weinkönigin: Rheinhessin greift nach der Krone

Wer wird in diesem Jahr Deutsche Weinkönigin? (Foto: DWI)

NEUSTADT - Noch steht nicht fest, wer zur 74. Deutschen Weinkönigin gekrönt wird. Doch fünf ehemalige Gebietsweinköniginnen dürfen sich Hoffnungen machen. Bei der Vorentscheidung am Samstagnachmittag in Neustadt/Weinstraße qualifizierten sich Juliane Schäfer (Rheinhessen), Sophia Hanke (Pfalz), Luise Böhme (Saale-Unstrut), Katrin Lang (Baden) und Mariella Cramer (Ahr) fürs Finale. Das findet am kommenden Freitag ebenfalls in Neustadt statt. Selten zuvor war die Chance so groß, in die Endausscheidung zu kommen, denn von den insgesamt 13 möglichen Bewerberinnen aus den deutschen Anbaugebieten traten diesmal nur acht an.

Im Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin mit dabei (v.li.): Mariella Cramer (Ahr), Katrin Lang (Baden), Luise Böhme (Saale-Unstrut), Juliane Schäfer (Rheinhessen) und Sophia Hanke (Pfalz) (Foto: DWI)

Das ist vor allem der Corona-Pandemie geschuldet. So bleiben einige potenzielle Kandidatinnen als Gebietsweinköniginnen weiter im Amt oder haben schon einige Jahre als Königin absolviert. Sie waren zum Teil auch schon im vergangenen Jahr bei der Wahl zur „Deutschen“ angetreten. Ein zweites Mal ist nicht möglich. „Einige haben nach der verlängerten Amtszeit aber auch beruflich oder privat andere Pläne“, sagte Monika Reule, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI).

Auch Zuschauer können mitbestimmen

Nicht die einzige Neuerung bei der Wahl in diesem Jahr. Denn erstmals kann das Publikum beim Finale, das am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr vom SWR-Fernsehen live übertragen wird, mitbestimmen, wer Deutsche Weinkönigin wird. Alle Zuschauer von TV-Sendung oder Livestream sowie die Gäste im Neustädter Saalbau können sich am digitalen Voting beteiligen. Sie haben die Wahl zwischen den drei Kandidatinnen, die von der Jury in einer ersten Abstimmung vorausgewählt werden. „Wir wollen mit der Publikumsabstimmung die Zuschauerinnen und Zuschauer und deren Meinung in die Wahl mit einbeziehen, um so noch mehr Transparenz für die Wahlentscheidung zu schaffen“, verdeutlichte DWI-Chefin Reule.

Wer es ins Finale geschafft hat, darüber stimmte eine 70-köpfige Jury aus Weinwirtschaft, Politik und Medien nach der Fachbefragung ab. Die war auch diesmal nicht in Neustadt, sondern verfolgte das Geschehen per Livestream am heimischen Computermonitor oder Fernsehbildschirm. Ein Modus, der im vergangenen Jahr erstmals angewendet wurde. Wegen Corona durften vor Jahresfrist nur 350 Gäste die Vorentscheidung im Saal miterleben. Alle verfügbaren Plätze sollten den Angehörigen und Fanclubs der Kandidatinnen zur Verfügung gestellt werden.

Alle acht Bewerberinnen präsentierten sich gut vorbereitet und blieben Moderator Holger Wienpahl und den drei Master-Juroren, die die Fragen stellten, keine Antwort schuldig.