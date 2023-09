Deutscher Botschafter in Libyen: Hilfe muss verteilt werden

Die USA stellen Notunterkünfte, Decken, Hygieneartikel, Plastikplanen und Wasserbehälter bereit, wie die US-Botschaft auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Die Hilfsgüter aus einem US-Lager in Dubai seien in der Hafenstadt Bengasi eingetroffen und sollen durch die UN-Organisation für Migration (IOM) sowie andere Hilfsorganisationen an Menschen in Not verteilt werden. Die USA hatten zu Wochenbeginn weitere Hilfe im Volumen von elf Millionen Dollar (rund zehn Millionen Euro) angekündigt.